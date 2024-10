Como fazer manteiga noisette; veja vídeo

A manteiga, sozinha, já é incrível! Em preparos culinários, ela pode ser usada para emulsificar molhos, dar brilho em carnes e acrescentar muito sabor. Uma barra de manteiga pode se transformar em outros três preparos: noisette, clarificada ou ghee.

Noisette significa avelã em francês. Ela é a manteiga que é derretida até adquirir uma coloração marrom. Recebe o apelido de manteiga avelã por causa do aroma, cor e sabor que libera no processo. Leia mais sobre aqui, em reportagem publicada pelo Paladar.

A água evapora quase completamente, enquanto as proteínas do leite ganham o tom dourado. Assim, o sabor fica mais concentrado, intenso e adocicado. Por muito tempo, ela foi um daqueles segredinhos, reservada aos chefs da cozinha profissional.

Hoje, ela brilha em cozinhas domésticas do mundo inteiro. Mesmo com tanta complexidade de sabor, a manteiga noisette é super simples de preparar e dá um toque especial nos pratos, além de servir como base para outros preparos. Veja o vídeo completo do passo a passo.

10-10-2024 - SÃO PAULO - SP / PALADAR OE / TESTE MANTEIGA SEM SAL - Jurados provam amostras de 14 marcas diferentes de manteiga sem sal em teste às cegas promovido pelo caderno Paladar do jornal 'O Estado de S. Paulo'. Degustação acontece em restaurante na R. Prof. Carlos Carvalho, 113 em São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Com tanta popularidade, existem várias marcas de manteiga no supermercado. Seja pura ou como parte de um preparo maior, pensando em te ajudar a escolher o melhor produto, o Paladar convidou especialistas para provarem 11 marcas e elegerem a melhor manteiga do mercado, confira o teste completo aqui.

É isso mesmo, a base deste drinque que leva rum e canela é a manteiga derretida. Deixe o preconceito de lado e proveestareceitaque tem sua origem ligada aos marinheirosda Nova Inglaterra. Foto: Alex Silva/Estadão

Para se ter uma ideia da versatilidade da manteiga, ela pode entrar até dentro de bebidas alcoólicas! E esse processo não é de hoje, acrescentar gordura em coqueteis é uma tradição inventada pelos marinheiros norte-americanos.

Por mais que muita gente torça o nariz a ideia, o hot buttered rum é preparado com manteiga noisette que, com seu característico sabor de avelã, casa perfeitamente com o mel e as especiarias usadas no drink. Confira a receita completa, publicada pelo Paladar, aqui.