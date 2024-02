Como identificar um bom azeite no mercado?

Apesar de ser um produto com o preço elevado, nem todo azeite é bom. Pelo contrário, é o segundo alimento mais fraudado no mundo. Por isso, na hora de comprar o produto é sempre importante considerar algumas coisas, como embalagem, cor, textura e , claro, sabor.

Segundo Chania Chagas, consultora de azeites de oliva e sócia do Empório do Azeite, antes de adquirir um azeite é preciso prestar atenção na embalagem, que deve ser escura para evitar a incidência de luz no produto. “É o maior inimigo do azeite, mais do que o oxigênio”, disse Chania ao Estadão.

Outro ponto de atenção está no rótulo, pois além da data de envase, é preciso ficar de olho na safra do produto, que precisa ser um azeite novo para manter o aroma e sabor.

Depois da escolha do produto, é hora de abrir a garrafa. A primeira coisa é sentir o aroma, que precisa remeter à natureza, trazendo cheiros herbáceos. “Se sentirmos aromas que lembram azeitonas em conserva (avinagrado), mofo, umidade e/ou palha, isso indica que o azeite está apresentando defeitos”, explicou Cláudia Santos, sommelier de azeites e mestra de lagar da Fazenda Serra dos Tapes.

Por fim, o teste final é o gosto. “Os azeites de qualidade vão apresentar intensidade, como o frutado e a natureza, serão amargos, que é uma qualidade e não um defeito do azeite, e também o picante, que indica presença de polifenóis. O equilíbrio do amargo, do picante e do frutado vão garantir a qualidade do azeite”, contou Isabel Kasper, professora de gastronomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e pesquisadora em análise sensorial com azeite de oliva.

Para saber mais sobre azeites e como comprar um bom produto, leia a matéria completa.