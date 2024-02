Entenda como o aquecimento global impacta a produção de azeite

O azeite é um dos produtos indispensáveis na gastronomia, sendo usado para temperar, cozinhar e dar sabor a vários pratos.

O preço desse produto, porém, está elevado e são diversos os motivos para isso, ente eles o aquecimento global, que tem afetado a colheita de azeitonas

Para conseguir produzir um bom azeite um dos fatores essenciais é colher a azeitona em um clima ameno, próximo das baixas temperaturas. O clima mais frio torna a oxidação do fruto mais lento e, com isso, a qualidade do azeite é mais garantida.

Quando está muito calor - causado em parte pelo aquecimento global - a oxidação ocorre mais rapidamente e gera menos qualidade ao produto final.

Além disso, na Espanha, região onde são produzidos os melhores azeites, a produção do produto ocorre entre os meses de outubro e novembro, durante o outono, quando as temperaturas estão mais amenas. Mas não é isso o que está acontecendo, já que a cada ano, nessa mesma época, as temperaturas estão mais altas.

PUBLICIDADE

Com isso, os produtores acabam perdendo muitas azeitonas com chuvas fora de época e o calor excessivo, o que acaba pesando no bolso do consumidor.

Para saber mais sobre como o aquecimento global tem afetado o preço do azeite, leia a matéria completa.