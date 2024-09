Como provar os famosos gelatos do Cipriani no Copacabana Palace

O gelato é uma sobremesa italiana famosa por sua textura cremosa e sabor intenso. Diferente do sorvete comum, ele é feito com menos gordura e servido a temperaturas mais baixas, o que realça os sabores.

O seu sucesso global se deve à qualidade artesanal e à variedade de sabores autênticos, atraindo consumidores que buscam uma experiência gourmet. Sabendo isso, Nello Cassese, chef do estrelado Cipriani, localizado no Copacabana Palace, apresenta diferentes sabores dessa sobremesa deliciosa.

No início, como o gelato é 100% natural e apresenta uma durabilidade muito curta, ela só era servida aos seis comensais da mesa do chef, dentro da cozinha do Cipriani: “Pelo restaurante passavam 120, 130 pessoas por dia, porque era à la carte, ia cair a qualidade, né?”, revelou o chef. No entanto, desde 2020, quando as degustações tomaram o salão, o gelato virou o símbolo da casa estrelada pelo Michelin.

Os sabores incluem combinações como amarena com morango, marrom glacê com merengue, diferentes variações de chocolate, baunilha pura e os favoritos do chef: pistache e gianduia (creme de avelã com chocolate). Além das opções clássicas, o chef não tem medo de inovar e experimentar sabores únicos e ousados.

Gelato de pistache do Copacana Palace Foto: Tomás Rangel

Entre as criações mais inusitadas estão o sorvete de bouillabaisse (uma tradicional sopa de peixe do Mediterrâneo) e de queijo, além de combinações sofisticadas como framboesa com champanhe rosé coberto com caviar.

“Troco o sabor toda semana, e se acho que algo pode não dar certo, nem tento, porque não tenho tempo para isso”, revelou o chef.

O segredo para que seus sorvetes se tornem inesquecíveis está na qualidade da preparação. “Misturamos os ingredientes para concentrar o sabor e batemos na hora, senão a consistência muda. Com pouco açúcar e sem estabilizantes, o sorvete derrete muito rápido”, explica. Veja mais neste link.

Melhores marcas

Teste de sorvete de chocolate Foto: Taba Benedicto/ Estadão

