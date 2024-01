Como usar o micro-ondas para colocar massas para descansar?

Na matéria de título ‘Como usar o micro-ondas para assar, fritar e ir muito além de requentar sobras’, percebemos que o micro-ondas pode ser muito mais útil do que simplesmente aquecer alimentos. Entre os ensinamentos do conteúdo, estão detalhes de como descansar massas no eletrodoméstico.

Esse benefício ocorre porque o compartimento do micro-ondas evita passagens de ar e pode manter-se quente. Nesse caso, podemos exemplificar com uma massa de pão.

Para isso, primeiro basta colocar um recipiente de água quente no eletrodoméstico - xícara ou tigela pequena -, e acomodar a massa em um pote coberto. Além disso, é importante monitorar os minutos de todo o processo. Leia o conteúdo de Becky Krystal clicando aqui.