Confira 3 locais para provar panetones diferentes em São Paulo

Como tradição em todo Natal, a compra do panetone para saborear em família é certa. Se esse época do ano também costuma ser assim na sua casa, com certeza mergulhar em outras variedades que fogem do comum pode ser uma boa opção.

A partir disso, o Paladar separou 5 restaurantes e confeitarias que oferecem essa iguaria com um sabor que, talvez, você nem imaginava que pudesse existir. Aproveite a oportunidade e confi

Confeitaria Dama

Localiza em Pinheiros, a Confeitaria Dama tornou o bolotone um queridinho da localidade. Composto por massa feita na casa, recheado de brigadeiro belga e coberto por miçangas em cores natalinas pelos 1,7 kg, tudo custa R$ 275 para cerca de 10 pessoas.

PUBLICIDADE

Carole Crema

Com uma massa de brigadeiro com pralinê ou champanhe e cobertura de chocolate ao leite e massa folhada, o Carole Crema oferece o seu bolotone pela média de R$ 150 a depender das duas versões que o cliente escolher ao passar na região dos Jardins.

Mocotó

O restaurante do chef Rodrigo Oliveira, que fica na Vila Leopoldina - SP, disponibilizou duas versões da casa, ambas custando cerca de R$ 99 e recheadas de ingredientes saborosos.

PUBLICIDADE

No Mocotone, por exemplo, você vai encontrar o buriti, banana, caju, goiaba e cupuaçu, além de ser aromatizado com baunilha mel silvestre, cítricos e cumaru.

Já o Chocotó contém chocolate o leite Baianí, doce de leite malte caramelo e nibs de cacau e, para incrementar os aromas, também há baunilha, mel, cítricos e cumaru.

Você pode conferir todas as localizações, detalhes de sabores e preços clicando aqui na matéria do Matheus Mans, do Paladar.