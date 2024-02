Conheça a nova sobremesa do Açucareiro da Nana, inspirada em doce americano

Um docinho sempre vai bem, né? E a sorte é que em São Paulo é possível encontrar as mais variadas sobremesas em confeitarias e lojas de doces fabulosas, como a Açucareiro da Nana, que já começou 2024 com novidades.

A confeiteira Nana Fernandes anunciou um acréscimo no cardápio de uma nova sobremesa. O doce é inspirado na clássica receita americana Banana´s Pudding, que é muito famosa nos Estados Unidos.

A sobremesa é uma espécie de pavê bem cremoso com creme de baunilha e bolachinhas. O “Nana´s Pudding” é preparado com um leve e delicado creme de baunilha intercalado com rodelas de banana e biscoitos em pedaços feitos artesanalmente na confeitaria. A receita ainda é decorada ainda é decorada com flores para para seguir com a marca registrada da doceria.

O doce é servido em vasilha de vidro que pode ser aproveitada após o consumo. Para aqueles que querem experimentar a nova criação da Nana, a sugestão é encomendar pelo WhatsApp (11) 96403-6040. O Nana´s Pudding está disponível em dois tamanhos: individual (R$ 32 - 150 ml) ou família, serve até oito pessoas, (R$ 215 - 1 litro).

O ateliê de doces fica na Vila Leopoldina, dentro da Microtorrefação J.Café. É possível saborear bolos e tortas no local, acompanhados de café.