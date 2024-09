Quando pensamos em alimentos afrodisíacos sempre são lembrados o chocolate, a pimenta, o mel e as ostras, mas existem muitos outros alimentos que fazem parte desse grupo que você nem imagina. E neste Dia do Sexo, comemorado nesta quinta-feira, 6, nada melhor que conhecer mais opções de ingredientes do dia a dia que podem apimentar a relação.

Ao Estadão, para o blog Bem-estar, a nutróloga Karla Confessor, da Clínica Leger indicou dois alimentos comuns que possuem propriedades afrodisíacas. Confira abaixo:

Abacate

Abacate. Foto: Africa Studio/Adobe Stock

Segundo a especialista, o abacate é uma fruta muito energética, que possui vitamina B6, responsável por aumentar o desejo. “A pessoa fica mais disposta, com isso, a propensão em estimular a libido fica mais forte. É um alimento muito rico em Ômega 3, que melhora o humor, além de conter ácido fólico e vitamina B9, que deixa a pessoa mais disposta”, afirmou.

Confira receitas com abacate

Banana

Banana. Foto: Brent Hofacker - stock.adobe.com/Adobe st

O grande diferencial da banana é que ela é rica em potássio, magnésio, vitaminas do complexo B, além de conter uma enzima que melhora o humor, a bromeliade, que aumenta a circulação sanguínea e promove vasodilatação. A fruta também aumenta a serotonina, o hormônio do bem-estar.

Receitas com banana

Mais alimentos afrodisíacos

Mais alimentos afrodisíacos

Além desses, existem vários outros alimentos afrodisíacos.