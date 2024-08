Qual é a maneira mais saudável de comer abacate? Veja receitas

O abacate é uma fruta reconhecida como uma forte aliada para saúde. Isso porque ela é rica em gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais. Além disso, contém um baixo nível de açúcar, tornando-se uma ótima opção para promover a saúde de forma equilibrada.

No entanto, quando pensamos nesta fruta, a primeira comida que vem na mente é o guacamole. Contudo, saindo um pouco desse famoso prato. O abacate pode ser introduzido de outras formas para uma dieta mais saudável, como nas saladas, maionese e vitaminas.

Além disso, um dos benefícios dessa fruta no corpo humano está diretamente ligado na saúde da pele, cabelo e função cerebral devido as vitaminas e antioxidantes. Outra melhora que ele traz, é na saúde cardiovascular por causa das gorduras saudáveis existentes no abacate.

Qual a maneira mais saudável de comer?

DESA56- SAO PAULO 14/04/2006 OE PALADAR- Materia sobre desafio ao chefe do Delhi Palace, Dinesh que fez um frango com abacate, na foto, abacate. foto: Marcelo Barabani/AE Foto: Marcelo Barabani/AE

A melhor forma de consumir o abacate é em sua forma natural. Uma opção é tentar evitar as grandes quantidades de sal ou açúcar no preparo. Dessa forma, pode deixar a fruta com seu formato ideal para dietas saudáveis. Além disso, especialista indicam comer pelo menos metade de um abacate por dia.

Saladinha de abacate fácil

Saladinha de abacate Foto: Bianca Gonçales de Oliveira/Arquivo pessoal

Confira três receitas saudáveis para você introduzir no seu consumo diário. Começando pela saladinha de abacate, rápida de fazer e uma ótima opção para dieta. Veja a receita completa aqui.

Maionese vegana de abacate

SÃO PAULO 17/04/2024 PALADAR RECEITAS FEITAS NO MIXER - Receitas feitas no mixer no sesc santo amaro Maionese de abacate Vegana FOTO ALEX SILVA/ESTADÃO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Quem não ama maionese? Essa receia promete preparar algo leve que não conta com ovo em seus ingredientes. Além disso, um passo a passo bem rápido com apenas três orientações. Confira mais neste link.

Torrada de abacate

Torrada de abacate doCafé Gitane, em Nova York, onde se popularizou a receita Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Conhecido também como avocado toast, é mais uma alternativa para comer o abacate de forma diferente e criativa na cozinha. A chef Amandine Izza ensinou sua receita, que leva mel, limão e granola salgada. Confira o passo a passo completo neste link.