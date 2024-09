Onde comer o melhor hambúrguer de São Paulo?

Final de semana chegou e a vontade de comer fora de casa também. Se você é do tipo de pessoa que curte um hambúrguer, confira uma das hamburguerias brasileiras que estão entre as 25 melhores do mundo no ranking internacional The World’s 25 Best Burgers, feito pelo site sueco especializado no tema Burgerdudes.

Mas, antes, entenda como foi realizado o ranking: foram 829 avaliações em 62 países para definir a lista dos 25 Melhores Hambúrgueres do Mundo. Os editores do Burgerdudes visitam casas e degustam hambúrgueres juntos desde 2014. Além disso, o principal objetivo do grupo é realizar uma avaliação justa e imparcial de todos os hambúrgueres artesanais testados, afirmam os especialistas que já foram júris de diversos campeonatos internacionais em hambúrgueres e comida de rua.

Holy Burguer

Na quarta posição do ranking, a hamburgueria localizada na Vila Buarque, se destacou durante a avaliação por apresentar o burger Pony Line: Burger dry aged Spazio Lab, cheddar e melaço de bacon. “O pãozinho macio e dourado contém alguns ingredientes perfeitamente equilibrados, e o hambúrguer de carne bovina dry aged incrivelmente suculento do Spazio Lab oferece sabores profundos de carne bovina e uma textura aerada deliciosa”, disse o ranking.

PUBLICIDADE

Quem levou o primeiro lugar?

O primeiro lugar ficou com a Hundred Burgers, da Espanha. “Estamos incrivelmente impressionados com seus sabores precisos e inovação, e podemos dizer sem dúvida que eles servem os melhores hambúrgueres do mundo”, disseram os especialistas. Confira mais neste link.

Qual a carne perfeita para seu hambúrguer?

É claro que não existe apenas um tipo de hambúrguer, e cada formato de disco de hambúrguer exige um cuidado especial Foto: Pexels

Confira também uma seleção de carnes para seu lanche ficar perfeito, segundo a indicação de especialistas na área. Até porque o que não faltam são opções de blends de carne para você se aventurar na cozinha. Saiba mais acessando este link com a matéria completa.