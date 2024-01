Qual é o melhor pão na chapa de São Paulo?

O conjunto de votos do Padocaria-SP reuniu uma lista das três padarias que oferecem os melhores pães na chapa de São Paulo. Nessa categoria de título ‘Melhor Pão na Chapa’, a Panificadora Ceci conquistou o primeiro lugar.

Logo em seguida nessa classificação, aparecem nomes como a Panificadora Cepam e Estado Luso Pães e Doces, responsáveis por entregarem qualidade no mesmo produto e fecharem o pódio nessa mesma ordem.

Na matéria escrita por Matheus Mans sobre o assunto, vemos que o primeiro lugar do ranking ganhou destaque também como a melhor padaria do estado e da região, com sua localização no Planalto Paulista, na Zona Sul.

O resultado do concurso saiu em novembro do ano passado, dando ênfase para as maiores panificadoras e confeitarias da cidade. Leia o conteúdo na íntegra clicando aqui.