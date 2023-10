Especialistas testam o melhor pão de queijo do mercado; confira o top 3

Na padaria, no café do bairro e também no supermercado, na versão congelada, seja como for, o pão de queijo é amado por todos os brasileiros. Pensando nisso, o Paladar convidou um grupo de jurados para testar 8 marcas de pão de queijo vendidas nas redes de supermercado e te quais são as melhores opções.

O grande ganhador, foi o Momento Mambo, que ganhou pontos na aparência douradinha ao sair do forno e no sabor, considerado próximo ao do produto artesanal. A presença de queijo na casca também foi bem avaliada.

Em segundo, a marca Forno de Minas, foi avaliada pelos jurados como um pão de queijo de boa aparência, com presença evidente de queijo na massa, um ótimo aroma, sabor suave e gostoso.

Em terceiro lugar, St Marche agradou muito pela aparência e pela crocância da casquinha polvilhada com queijo. A textura foi avaliada como muito próxima à do produto artesanal e o sabor considerado discreto.

Receitas testadas e aprovadas

