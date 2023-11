Conheça o restaurante que serve PF com opções árabes

O Paladar convidou chefs para elencar os melhores PFs do centro da cidade de São Paulo e definiu um top 6 com os melhores pratos feitos da região.

Entre os restaurantes escolhidos pelos profissionais está o Sabor da Pérsia, que oferece tempero árabe nos pratos. O local traz pratos típicos do Irã, incluindo espetinhos e shawarmas, em uma lojinha dentro do Mercado Municipal Kinjo Yamato, servidos em um esquema parecido com o PF tradicional.

“Kebab no prato é o verdadeiro PF do Oriente Médio. Gosto de pedir o misto, que vem com uma kafta de carne e uma de frango, arroz com açafrão, feijão e salada”, diz o chef Fred Caffarena, do Make Hommus.

O Sabor da Pérsia fica localizado na R. da Cantareira, 377, Luz. 3228-1386. 10h/16h (fecha dom.).

Para saber outros restaurantes escolhidos pelos chefs convidados, leia a matéria completa.

