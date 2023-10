Não é uma tarefa fácil encontrar e elencar os melhores PFs de São Paulo. Dá pra encontrar um em cada esquina, em todos os bairros da cidade, sem exceções. Todo lugar é lugar de prato feito. Tentando encontrar um consenso, Paladar convidou um grupo de chefs para que votassem em seus preferidos. Resultado? Mais de 30 indicações distintas, sem conseguirmos, de novo, ter um ranking. Como escolher o melhor PF de São Paulo?

A solução foi fatiar a lista dos melhores de acordo com regiões da cidade de São Paulo. Dividimos todas as escolhas dos chefs convidados e, em seguida, as separamos por regiões. Começamos esta nova série de Paladar com o centro de São Paulo, a partir de escolhas de diferentes chefs, como Wanderson Medeiros, do Canto do Picuí; a confeiteira Carole Crema; José Guerra, do Dalva e Dito; Raphael Vieira, do 31 Restaurante; Fred Caffarena, do Make Hommus. Not War; e Pedro Drudi, coordenador do Centro Acadêmico de Pesquisas e coordenador do Curso de Plant Based do Le Cordon Bleu São Paulo.

Confira, a seguir, a seleção inicial de Paladar com os melhores PF da cidade de São Paulo.

Bar do Estadão

Uma das escolhas da chef Carole Crema, a casa é muito conhecida pelo lanche de pernil, mas vai muito além disso. O PF do Bar do Estadão tem algumas pedidas certeiras no dia a dia, como o Picadinho, a R$ 35, e a Alcatra, com arroz branco soltinho, feijão de caldo e batata frita crocante. Também tem boas opções com frango, como o Filé de Frango Grelhado (R$ 34), com arroz à grega e as tradicionais batatas fritas crocantes.

Onde: Viaduto Nove de Julho, 193, Centro. 3257-7121. Aberto todos os dias, 24h. Delivery via iFood.

Bagaceira

Escolha do José Guerra, do Dalva e Dito, o Bagaceira é um bar sem frescura ali na Santa Cecília. Além de ter as típicas pedidas de botecos, como um delicioso bolovo e torresminho, a casa serve também PFs de respeito durante a semana. É de comer rezando o Picadinho da casa (R$ 39), que traz aquele sabor inigualável de carne que pegou no fundinho da panela. Ainda é muito boa a milanesa, que vem com arroz e fritas, e peixe à dorê, bem feito.

Onde: Rua Frederico Abranches, 197, Vila Buarque. 2691-1884. 12h/23h30 (dom., 13h/19h; fecha seg.).

Tradição do Mineiro

No coração da República, na Líbero Badaró, o Tradição do Mineiro foi a escolha inequívoca do Raphael Vieira, do 31 Restaurante. A casa no centro da cidade oferece pratos mineiros sob medida -- não é bem um PF, mas pode fazer as vezes de um. Por lá se come bem, com pratos fartos e com o típico sabor de Minas. “É um lugar incrivel”, contextualiza Raphael, explicando uma de suas escolhas para o Paladar. “Além de ter feijoada todo dia, a mistura mineira é boa demais! Não à toa, vive lotado todos os dias aqui na República”.

Onde: R. Líbero Badaró, 310, Centro. 3105-7304. 11h/17h (fecha dom.).

Sabor da Pérsia

Que tal colocar um pouco de tempero árabe no seu PF? O Sabor da Pérsia traz pratos típicos do Irã, incluindo espetinhos e shawarmas, em uma lojinha dentro do Mercado Municipal Kinjo Yamato, servidos em um esquema parecido com o nosso PF de cada dia. “Kebab no prato é o verdadeiro PF do Oriente Médio. Gosto de pedir o misto, que vem com uma kafta de carne e uma de frango, arroz com açafrão, feijão e salada”, diz o chef Fred.

Onde: R. da Cantareira, 377, Luz. 3228-1386. 10h/16h (fecha dom.).

Merenda da Cidade

Novo negócio de Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, o Merenda da Cidade tem duas propostas: durante o dia, serve o tradicional PF; à noite, serve lanches deliciosos. Apesar de funcionar há pouco tempo, já é a escolha do Pedro Drudi, do Le Cordon Bleu. “Dona Onça e Casa do Porco já eram ótimas escolhas e o Merenda da Cidade mantém a qualidade. Fico na dúvida entre o PF de terça-feira, com bife à rolê, arroz, feijão purê e farofa, bem no estilo comida caseira e; o de sexta, com peixada, arroz, tartar de banana delicioso e farofa, que faz a gente querer voltar durante o final de semana”, afirma.

Onde: R. Epitácio Pessoa, 98, República. 4210-4936. 12h/15h30 e 19h/22h.

Virado à Paulista do Merenda da Cidade, novo restaurante de Janaína Rueda Foto: MAURO HOLANDA

Pratada

Que tal um restaurante com sugestões de PFs veganos? Essa opção existe: é o Pratada. A casa, escolha de Pedro Drudi, oferece opções como couve-flor empanada com molho barbecue e gergelim, arroz, feijão e salada (às terças, R$ 29); batata doce com coalhada de tofu, pesto, arroz com grãos, feijão e salada do dia (às quartas, R$ 29); e almôndegas de soja ao molho, arroz, feijão, fritas, refogado e salada do dia (às quintas, R$ 29).

Onde: R. Gen. Jardim, 160, Vila Buarque. 96417-1348. 12h/15h (fecha dom.).