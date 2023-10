15 bares e restaurantes que viraram sensação em Outubro

O mundo da gastronomia está sempre em constante evolução, e em outubro não foi diferente. Com a abertura de novos bares e restaurantes, bem como inovações em cardápios de estabelecimentos já consagrados, São Paulo está fervilhando de novidades para os amantes da boa comida e bebida.

Se você está em busca de experiências culinárias inesquecíveis ou simplesmente quer saber onde estão os pontos mais badalados do momento, continue lendo e descubra os lugares que estão dando o que falar!

We Coffee no Shopping Morumbi

A We Coffee inova com sua nova unidade no Shopping Morumbi: sem vitrines e atendentes, os clientes fazem pedidos via totem de autoatendimento e retiram em lockers numerados. O espaço amplo e moderno, com painel de LED na entrada, oferece delícias como o soft bun alho e o magic stick de morango. Esta inauguração faz parte da expansão da rede. Saiba mais na matéria do Paladar.

Magic Stick, mais conhecido como hotdog de morango, recheado com creme de frutas vermelhas e morangos frescos Foto: Júnior Vieira

Petros Greek Taverna em Pinheiros

O renomado Petros Greek Taverna estreia sua segunda unidade em Pinheiros, destacando pratos no forno a lenha como moussaka de cordeiro e lula recheada. A carta de bebidas traz drinques refrescantes inspirados no verão europeu. O espaço, com 70 lugares, oferece menu executivo de terça a sexta por R$ 68,90. Saiba mais na matéria do Paladar.

Fachada do Petros Greek Taverna Foto: Gustavo Pitta

Cinco Trattorias imperdíveis em São Paulo

Em São Paulo, a culinária italiana ganha destaque em trattorias como a Modern Mamma Osteria no Itaim Bibi e Pinheiros, conhecida por suas massas como Fettucine de Camarão; a Piccini Cucina no Jardim Paulista, com seu aclamado Spaghetti Alla Carbonara; o Manduque Massas em Pinheiros, que oferece opções como Ravioli ao Limone; o Daje Roma em Pinheiros, trazendo sabores autênticos de Roma com pratos como La Carbonara; e a charmosa Locale Trattoria no Itaim Bibi, com delícias como Rondelli Gratinati. Esses locais proporcionam uma autêntica experiência da cozinha italiana na metrópole. Saiba mais na matéria do Paladar.

Pappardelle de Alcachofra Foto: Gustavo Pitta

Paquito: O restaurante de Santos favorito do Rei Pelé

O restaurante Porta do Sol, conhecido como Paquito, em Santos, era frequentado por Pelé, que apreciava a culinária caiçara. Seus pratos favoritos incluíam moqueca e receitas com polvo. Além dele, craques como Neymar e Clodoaldo também visitavam o local. O estabelecimento exibe itens relacionados a Pelé em homenagem ao jogador. Leia a matéria na íntegra.

Um dos pratos favoritos do Rei do futebol no Paquito. Foto: Divulgação/Restaurante Porta do Sol

31 Restaurante lança menu de primavera asiático-vegetariano

O 31 Restaurante, liderado pelo chef Raphael Vieira, introduziu um menu de primavera com inspiração asiática voltado para pratos vegetarianos. Com até 16 etapas, os preços variam entre R$ 185 e R$ 230. Localizado na Rua Rego Freitas, 301, em São Paulo, o restaurante ajusta o menu conforme a disponibilidade de ingredientes de pequenos produtores. Leia na matéria do Paladar.

Confira as opções de pratos e doces do restaurante em São Paulo Foto: Gabriela Queiro | 31 Restaurante

TRILHA Inaugura Bar Pet-Friendly no Itaim Bibi

A cervejaria TRILHA abriu uma nova unidade no Itaim Bibi, São Paulo, com ambiente pet-friendly. Com vibe de boteco, o local oferece uma variedade de petiscos e cervejas. O espaço acomoda 26 pessoas e permite que os clientes tragam seus pets. Funciona de segunda a sexta das 12h às 23h30, sábados das 10h às 23h30 e domingos das 10h às 22h, localizado na Rua Pedroso Alvarenga, 569. Saiba mais na matéria do Paladar.

Confira mais uma opção para você curtir com seu animalzinho e veja onde beber uma cerveja gelada em São Paulo Foto: Pedro Ferrarezzi | TRILHA Itaim

By Kim: Confeitaria coreano-brasileira em Santa Cecília

A confeitaria By Kim, na rua Tupi, combina influências coreanas e brasileiras. Fundada por Veronica Kim, a loja destaca-se por seus cheesecakes e palmiers banhados em chocolate. Além de doces, oferece bebidas autorais como sujongá. A cozinha envidraçada permite aos clientes observar a preparação. Leia no Paladar.

FR45 SAO PAULO 19/10/2023 - PALADAR - CONFEITARIA BY KIM - Foto da chef Verônica Kim da Confeiteira By Kim, do carré palmiers, cheesecakes e mil folhas. FOTO: FELIPE RAU /ESTADÃO Foto: FELIPE RAU

Os melhores PFs do centro de São Paulo segundo Chefs

Chefs renomados elegeram os melhores PFs (pratos feitos) do centro de São Paulo para o ‘Paladar’. Entre os destaques estão o “Bar do Estadão”, famoso pelo lanche de pernil e o “Tradição do Mineiro” com sua autêntica culinária mineira. Também foram mencionados o “Bagaceira” na Santa Cecília, o “Sabor da Pérsia” com pratos iranianos no Mercado Municipal, o “Merenda da Cidade” dos chefs Janaína e Jefferson Rueda, e o “Pratada”, que oferece opções veganas. Leia no Paladar.

Virado à Paulista do Merenda da Cidade, novo restaurante de Janaína Rueda Foto: MAURO HOLANDA

A Casa de Antônia renova menu

O restaurante A Casa de Antônia, localizado dentro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, sob o comando da chef Andrea Vieira, renovou seu menu para a primavera. O novo cardápio oferece uma variedade de entradas, pratos principais e coquetéis, com destaque para opções como tartare de camarão com manga, gnocchetti sardi al limone com lulas e peixe do dia com caruru. Além disso, a chef introduziu menus temáticos para cada dia da semana, variando desde opções sem carne até pratos inspirados na culinária italiana e frutos do mar. O restaurante também oferece doces, tortas e opções para brunch. Leia no Paladar.

Pratos do restaurante em São Paulo vão de R$ 35 a R$ 98; confira as opções e preços Foto: Lila Batista Studio Mió | A Casa de Antônia

Vila Mariana e o espaço gastronômico

A Vila Mariana, em São Paulo, amplia sua presença no cenário gastronômico com a inauguração da Vila Gastronômica Mariana em 27 de outubro. O novo espaço reunirá marcas de destaque, como a confeitaria Bake Sale, a casa de café Kento, a hamburgueria Brooklyns e a The Poke Store. Com 14 marcas gastronômicas distintas, o local promete variedade, evitando a venda de produtos semelhantes. A Bake Sale, comandada pelo casal José Paulo Rossetti e Mariana Poyato, é uma das atrações, destacando-se por seus macarons e outras delícias da confeitaria e viennoiserie. Leia no Paladar.

Macarrons da Bake Sale Foto: Bake Sale

Les Deux Magots: Café parisiense icônico inaugura em São Paulo

O renomado café literário francês, Les Deux Magots, inaugurou em São Paulo. Conhecido desde o início do século 20 como ponto de encontro de intelectuais e artistas em Paris, o estabelecimento traz ao Brasil suas receitas autênticas, incluindo o famoso croque monsieur. Leia no Paladar.

Gratinado à perfeição e com salada verde: este é o croque monsieur do novo Deux Magots, em São Paulo Foto: FELIPE RAU

La Braciera: Almoço com pratos do chef Pasquale Cozzolino

A pizzaria La Braciera, localizada em São Paulo, ampliou seu horário de funcionamento para incluir o almoço, oferecendo pizzas e massas autênticas italianas. As receitas são do renomado chef Pasquale Cozzolino, premiado no 50 Top Pizza. Destaques do menu incluem fettuccine alla bolognese (R$ 62) e La Regina Spaghetti Carbonara (R$ 81). A pizzaria tem várias unidades na cidade, incluindo Jardins e Higienópolis. Leia no Paladar.

Pizzaria em São Paulo irá servir pizzas e massas italianas; confira os preços Foto: Neuton Araujo | La Braciera

Drunks no Itaim: Coquetéis Artesanais e Gastronomia Fusion

O bar Drunks, no Itaim Bibi, reabriu com 12 coquetéis inéditos e uma abordagem gastronômica inovadora. Marlon Silva, chef de bar, e Cassiano Oliveira, chef de cozinha, unem forças para criar bebidas e petiscos artesanais. Leia no Paladar.

TQ SÃO PAULO 16.10.2023 PALADAR Bar Drunks na Rua Bandeira Paulista, no Itaim Bibi. Retratos de Cassiano oliveira, chef de cozinha, Marlon Silva, bartender (de camiseta preta nas fotos), detalhes dos drinks e partos e balcão da nova casa de São Paulo. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Manduque: Taverna Italiana no Mercado de Pinheiros

Ana Paula Sater, esposa do cantor Almir Sater, inaugurou o Manduque em Pinheiros, uma taverna que busca resgatar a autenticidade da culinária italiana. O menu inclui ravioli de mussarela de búfala com limão siciliano (R$ 48), lasanha da semana (R$ 78) e pappardelle com camarão (R$ 82). As massas frescas também estão disponíveis para venda, assim como molhos e conservas. A única sobremesa é uma torta de maçã com sorvete de baunilha (R$ 22). O Manduque está situado na R. Pedro Cristi, 89, Box 6 e 7, e opera de segunda a sábado. Leia no Paladar.

Ravioli al limone, a massa artesanal recheada do Manduque, no Mercado de Pinheiros Foto: Elvis Fernandes

Ícones da culinária paulista: As pastelarias premiadas de São Paulo

Em São Paulo, duas pastelarias se destacam pela excelência e tradição: a “Pastel da Maria”, fundada por Kuniko Yonaha, que transformou uma simples barraca de feira em um negócio premiado com lojas físicas e presença em diversas feiras; e a “Pastelaria Yoka”, uma empresa familiar estabelecida por Takashi Yokoyama em 1996, reconhecida por manter métodos artesanais e por sua vasta variedade de recheios. Ambas foram premiadas e são consideradas referências na cidade quando o assunto é pastel de qualidade. Leia no Paladar.