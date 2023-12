Conheça o sushittone, novidade do Natal brasileiro

Se há algo que é costume entre os brasileiros é adaptar e incrementar significativamente receitas de origem estrangeira, seja na pizza, que tem infinitas opções de sabores doces e salgados inusitados; no estrogonofe, que leva ketchup na composição; no hambúrguer doce, com frutas e creme de avelã, entre muitas outras iguarias.

Embora seja uma prática comum, a criatividade constante sempre choca, e é o caso da nova invenção que anda repercutindo nas redes sociais: o sushittone. Isso mesmo, o brasileiro utilizou pilares da gastronomia típica de dois continentes distintos na criação de um alimento natalino surpreendente.

Em vídeo, é possível constar que o sushittone é feito de um grande hot roll, servido em uma forma de papel que normalmente é utilizada para assar determinados tipos de pães, coberto por uma camada de cream cheese com rodelas de cebolinha no topo, cuja aparência é similar ao panetone.

A novidade tem causado estranheza e também curiosidade entre internautas:

