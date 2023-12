7 pratos deliciosos com bacalhau para a ceia de Ano-novo

Com a chegada de dezembro, os planos para o fim do ano ficam a todo vapor, inclusive o cardápio da ceia de Ano-novo.

Pensando nisso, o Paladar preparou uma lista com algumas receitas de um dos pratos mais famosos dessa época do ano, o bacalhau. Confira, a seguir, sete opções de receitas para impressionar os amigos e familiares na virada do ano.

Bacalhau à portuguesa

A receita do restaurante Bambu é um clássico e agrada aos mais variados paladares, tendo como acompanhamento ovos, cebola e brócolis. Veja a receita aqui.

Salada de bacalhau

A salada de bacalhau vai surpreender os convidados, especialmente se eles forem do tipo que apreciam algo mais leve. Veja a receita aqui.

Bacalhau ‘Nunca chega’

Essa receita entra na lista de pratos inovadores com as batatas cortadas bem finas e fritas, o presunto parma por cima e o bacalhau no centro. Veja a receita aqui.

Bacalhau com grão-de-bico

O bacalhau com grão-de-bico é para os amantes do tradicional, mas que também curtem uma pequena inovação. O grão de bico casa perfeitamente com o bacalhau. Veja a receita aqui.

Bacalhau com cuscuz gigante

O bacalhau com cuscuz gigante foge do tradicional e arrisca com uma combinação inusitada, mas que traz um sabor especial ao prato. Veja a receita aqui.

Bacalhau com natas e peras ao vinho

Uma mistura do tradicional com o inovador que é deliciosa. Essa receita de bacalhau com natas e peras ao vinho é para quem gosta de experimentar algo novo. Veja a receita aqui.

Lombo de bacalhau com mousseline de mandioquinha

A receita de lombo de bacalhau com mousseline de mandioquinha vai para quem sabe que comer com os olhos faz parte da experiência, já que além deliciosos, esse prato fica muito bonito. Veja a receita aqui.

