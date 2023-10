Conheça os 6 melhores whiskies do mundo, de acordo com a Men’s Health

O whisky é mais do que uma simples bebida alcoólica; é uma celebração da destilação, uma ode à tradição e à maestria de séculos. Originário de regiões icônicas como Escócia, Irlanda, Estados Unidos e Canadá, cada garrafa é uma jornada sensorial, uma narrativa líquida de sabor e aroma.

E, como qualquer aficionado lhe dirá, nem todos os whiskies são criados da mesma forma. A Men’s Helth fez uma seleção dos mais notáveis, e aqui estão eles:

Johnnie Walker Blue Label

Este uísque escocês é um dos mais renomados (e famosos) no universo da destilação de malte. Ele apresenta uma textura suave e uma harmonização perfeita, com toques de cacau complementados por nuances florais e apimentadas, além de aromas sutis de mel e um traço de fumaça. É aconselhável degustá-lo sozinho, acompanhado de um copo de água gelada apenas para limpar o paladar

Ardbeg Scorch

Envelhecido em barris de bourbon previamente carbonizados, exibe uma tonalidade dourada reluzente e libera aromas intensos de fumaça, anis e alcaçuz. Um whisky de dimensões verdadeiramente grandiosas.

Lagavulina 16 anos

Se você busca autenticidade, o Lagavulin é o whisky single malt mais puro e intenso que encontrará. Não é à toa que foi premiado com a medalha de prata no International Wine & Spirits Competition de 2015. Para uma degustação adequada, é recomendado apreciá-lo em um copo de whisky tradicional, puro ou com um toque de água para realçar suas complexas camadas de sabor.

Cardhu Single Malt 12 anos

Envelhecendo pacientemente por 12 anos, este whisky revela suas notas mais frutadas, conquistando a cobiçada medalha de ouro no The Scotch Whisky Masters em 2014. É um malte suave, límpido e fresco, com nuances de carvalho que podem ser apreciadas puras ou com um toque de gelo.

Macallan Double Cask, 12 Anos

Certamente, é escocês, mas este whisky traz consigo um sotaque andaluz. Ao longo de seus 12 anos de maturação, além de repousar em barris de bourbon americano, ele também adquire nuances especiais em barris de carvalho europeu de Sherry, que anteriormente abrigaram os renomados vinhos da região. O resultado é uma bebida suave, equilibrada e levemente adocicada.

Laphroaig

Maturado durante uma década em barris de Bourbon, este whisky apresenta uma sutileza defumada e um final picante, realçado pelas notas de pimenta. É uma experiência de sabor verdadeiramente única, distinguindo-se dos demais, e carrega consigo toda a tradição da costa de Islay.