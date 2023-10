Quanto eu preciso gastar para degustar um bom whisky?

Pertencente à família dos destilados, o whisky é uma bebida de alto teor alcóolico, a partir de 40%, que foi envelhecida em barris e possui sabor intenso. No mercado, o produto é oferecido em várias marcas diferentes, que implicam diretamente no preço.

Em teoria, quanto mais caro, maior a qualidade. No entanto, Tierri Gabriel, na coluna de opinião da Jovem Pan, põe essa afirmação em xeque, garantindo que bons whiskies podem, sim, ter preços acessíveis. Para respaldar isso, ele cita o melhor whisky do mundo, eleito por Jim Murray, que é a maior referência no mundo dos whiskies: o single malt escocês Ardbeg 10 anos, que no Brasil é comercializado por R$ 699.

Há também outro exemplo: o single malt escocês Laphroaig 10 anos, que tem sabor defumado e ocupou o lugar de melhor whisky do mundo por 12 anos. No Brasil, ele é comercializado na faixa de R$ 499. Levando em consideração o fato de que outras marcas do produto ultrapassam facilmente o valor de R$ 1000, essas duas opções tem valores plausíveis para quem deseja consumir bons destilados.

Ainda, Tierri coloca uma opção americana: o Bourbon Eagle Rare, que nos últimos 14 anos acumulou 90 prêmios e 5 medalhas duplo ouro consecutivas no concurso San Francisco World Spirits Competition (SFWSC). Atualmente, ele pode ser encontrado à venda no país pelo valor de R$ 250. Levando em consideração o fato de que uma garrafa whisky pode durar por meses quando degustada moderadamente, os preços citados, embora um elevado para alguns bolsos, saem mais em conta do que consumir vinhos, por exemplo, visto que uma garrafa deve ser consumida completamente depois de aberta.

Receitas testadas e aprovadas

