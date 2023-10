Whisky brasileiro ganha competição internacional de bebidas

Há pouco mais de uma semana, o resultado da competição internacional de bebidas - a NY World Wine & Spirits Competition - foi divulgado, e o blend whisky Kalvelage ganhou medalha de ouro pelo terceiro ano seguido.

A marca vem de Blumenal, em Santa Catarina, e também se destacou por conquistar mais duas medalhas de ouro para seu gim e sua vodka. A última edição desse evento considerado um dos maiores do mundo na categoria foi realizada em agosto deste ano.

Com essas conquistas recentes, a Kalvelage, fundada pelos irmãos Maurício e Marcos Kalvelage, emplaca 28 prêmios internacionais em onze anos de funcionamento, e agora cresce no mercado dos destilados por conta da qualidade de seus produtos.

Os interessados podem visitar a destilaria na rua Indaial, n°115, no bairro Victor Konder, em Blumenau (SC). O estabelecimento fica aberto das 8h30 às 17h45, de segunda a sexta-feira, segundo informações do Diarinho, e também é possível comprar as bebidas premiadas pela loja virtual da Kalvelage.

