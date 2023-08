Conheça os 8 melhores bares internacionais segundo a Food & Wine

Confira os oito melhores bares internacionais Foto: Natália Menezes

Todo mundo ama um bom drinque, e eles podem ser facilmente encontrados em qualquer bar. Mas, existem lugares que possuem toques especiais e se destacam mais em suas composições. Pensando nisso, o portal Food Wine elencou os 8 melhores bares internacionais, confira a lista e saiba o diferencial deles:

Scarfes Bar At Rosewood London - Londres, Inglaterra

Um dos bares mais elegantes, recheado de preparações lúdicas. Inspirado no drinque Tik, o My Tie é a estrela do lugar, preparado com manga, pimenta e xarope de amêndoa clarificada. Não muito para trás, o El Bandito, mezcal carbonato, também é um dos queridos do local. No espaço Gerald Scarf, as noites pode-se curtir um jazz ao vivo.

Little Red Door - Paris, França

Para entrar no local, precisa passar por uma pequena porta vermelha, sem qualquer identificação. O menu muda anualmente, mas é lá onde pode-se encontrar os coquetéis mais inspiradores. O Framboesa, por exemplo, é composto por grappa com vermute infundido com fruta homônima.

Bar Hemingway - Paris, França

Coquetéis coloridos e enfeitados são a característica desse local. O Bar Hemingway é aconchegante e é muito visitado por todos que passam próximo. O local que já chegou a ser chamado de Little Bar, devido ao seu tamanho, hoje faz um dos martinis mais desejados da região e abriga um sidecar de 1500 euros, aproximadamente 8 mil reais.

Licorería Limantour - Cidade do México, México

Desde sua inauguração, o bar leva a fama pelos seus coquetéis artesanais serem os melhores da cidade. José Luis Leon é o barman responsável por toda essa fama, ele que fica à frente das tendências, e busca os ingredientes mais inusitados para que seus coquetéis saiam sempre perfeitos para os consumidores.

Connaught Bar - Londres, Inglaterra

Desde que passou a ganhar elogios como “melhor bar do mundo” em 2020, ele passa a ter filas gigantes de espera. A atenção do local é para o carrinho de martini que transita pelo local, em que os consumidores podem escolher o seu aditivo para complementar o drinque.

Fifty Mils - Cidade do México, México

O bar é repleto por bebidas exclusivas, como por exemplo, o The Fenix, uma bebida de vodka infundida com xarope de bacon e açafrão, que é incendiada antes de ser servida, sendo uma combinação de suco de cenoura, capim limão e enfim, perfumado com Fernet. Além desse, outros drinques tornam o local ainda mais famoso, como a Extraordinária Margarita, que faz jus ao nome.

Ritz Bar - Paris, França

O local oferece um contraste elegante e forte com tendências similares ao Bar Hemingway. Atualmente, no menu, o bar conta com doze criações, uma para cada signo do zodiaco, feitos pelo diretor de bebida Romain de Courcy. Para os arianos, por exemplo, o drinque “impetuosa” é composto por conhaque de cevada, porto, sândalo e pimenta da jamaica.

Paraíso - Barcelona, Espanha

Escondido atrás de uma porta de geladeira de uma lanchonete, o bar é chamado de “clandestino”. Através de 15 drinques, o local está com a temática “Evolução da Humanidade”, e o Paradiso Express é uma ótima opção, composto por rum envelhecido, vodka, café, banana e gergelim.