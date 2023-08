Dia dos Pais: 5 utensílios de hambúrguer para dar de presente

Sabe aquele hambúrguer caseiro que só os papais sabem fazer? Seja na churrasqueira ou na chapa, o hambúrguer feito em casa tem um sabor diferente, e pode ficar ainda melhor quando feito com utensílios específicos. Espátulas, moedores de carne e frigideiras com fundo grosso podem ser ótimas ideias de presente no Dia do Pais caso você tenha um fã de carteirinha de hambúrguer na família.

Para te ajudar a escolher os melhores utensílios para hambúrguer, o restaurante The Burguer Map selecionou cinco instrumentos que vão te ajudar a fazer da sua receita caseira de hambúrguer um sucesso de crítica e público. Confira a lista:

Hambúrguer Foto: Amirali Mirhashemian/Unsplash

Modelador de hambúrguer

De fácil manuseio e preço acessível, o aro de modelar hambúrguer ajuda a deixar o seu blend caseiro com um formato impecável. Se preferir inovar ainda mais no presente, a The Burguer Map sugere modeladores que também servem para rechear o blend. O utensílio, nesse caso, é feito com duas peças e pode ser utilizado na produção de hambúrgueres gourmets.

Espátula larga

Em frente à churrasqueira ou à chapa, o cozinheiro precisa de estabilidade na hora de manusear o blend. Uma espátula larga garante segurança na hora de virar a carne e pode também auxiliar na hora de amassar o hambúrguer, caso você opte por um smash.

Espátula de aço Foto: Gabriela Biló/Estadão

Moedor de carne

Para os que levam a sério o percentual de gordura do hambúrguer, um moedor de carne caseiro é fundamental. O aparelho pode auxiliar ainda a produção de blends com diversas combinações de peças, como fraldinha, miolo de acém e peito bovino.

Abafador

Se quiser garantir um cozimento uniforme da carne e um derretimento completo do queijo, com certeza você vai precisar de um abafador. Esse utensílio ainda modela as fatias de queijo para que fiquem do tamanho do blend e ajuda a saborizar ainda mais a carne.

Frigideiras Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Frigideira de fundo grosso

As frigideiras de fundo grosso são ideais para quem busca uma crostinha fina no blend. Isso ocorre porque esse utensílio consegue concentrar mais calor no fundo, fazendo com que a selagem do hambúrguer seja uniforme e constante.

Manual completo do hambúrguer

