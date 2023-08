Dia dos Pais: 3 utensílios de coquetelaria para dar de presente

O Dia dos Pais está chegando e tem muitos papais por aí que estão loucos para ganhar alguns utensílios de coquetelaria. Visando a deixar os drinques mais sofisticados e saborosos, esses equipamentos ajudam de diversas formas, seja para servir a bebida com mais elegância ou na dosagem dos ingredientes.

Para acertar na escolha dos melhores produtos de coquetelaria, o co-criador e bartender do Trinca Bar, Ale Bussab, compartilhou três dicas de presente para seu pai fazer drinques especiais e muito saborosos. Confira:

Drinque

Dosador

Classificado por Ale Bussab como ‘’o melhor amigo do bartender’', o dosador é com certeza um presente básico para pais que desejam começar a se aventurar na coquetelaria. ‘’Se você começar a produzir coquetéis em casa e não tiver um dosador, com certeza a prática vai ficar um pouco mais difícil’'. Para Ale, o dosador de aço inox que mede até 50 ml são os mais recomendados.

Coqueteleira

Se quiser presentear o papai com coqueteleiras, o bartender Ale Bussad faz um alerta; fuja das coqueteleiras clássicas de três partes e aposte na coqueteleira de Boston, que tem fácil manuseio e ainda serve como mixing glass. A coqueteleira de Boston é simples de higienizar e tem um preço mais acessível que a coquetelaria clássica.

Utensílios básicos para fazer um bom drinque em casa

Livros

‘’A melhor ferramenta que um bartender iniciante pode ter é o conhecimento, então livros sobre coquetelaria são uma ótima opção de presente para o Dia dos Pais’', afirma Ale. Para o bartender, os melhores livros são aqueles que contêm receitas e dicas de infusão.

Ale Bussab - Criador e bartender do Trinca Bar.