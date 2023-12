Copacabana Palace: Quanto custa comer no hotel luxuoso do Rio?

O Copacabana Palace, situado no Rio de Janeiro, é um hotel que vai além da sua elegante fachada e se destaca não apenas pela sua longa tradição desde 1943, mas também pela experiência excepcional que oferece aos seus hóspedes.

Com um custo de hospedagem que pode chegar a R$ 5500 fora do Carnaval, o hotel proporciona uma experiência gastronômica de alto nível no Prédio Anexo, onde o renomado chef Nello Cassese é o responsável pela culinária de todo o complexo.

No Prédio Anexo do Copa, o restaurante Cipriani tem como cenário a icônica piscina do hotel Foto: Romulo Fialdini

Estando à frente desse desafio há cerca de 7 anos com técnicas que adquiriu com tamanha experiência na área, o Chef’s Signature Dishes (R$ 545) é o menu-degustação que traz o conteúdo de uma gastronomia italiana impecável e autêntica.

Ampliando a gama de variedade, você também pode mergulhar na pluralidade de queijos especiais (R$ 140) ou então saborear as bebidas do champanhe Dom Pérignon, que podem chegar a R$ 20 mil, a depender da sua escolha, no restaurante Cripriani.

Não apenas na área gastronômica, mas em todo o Copacabana Palace, você pode apreciar momentos especiais, inclusive à beira da piscina, que conta com um bar exclusivo. Para obter mais informações sobre essa experiência única, você pode conferir a matéria de Fernanda Meneguetti, do Paladar.