Na última terça-feira, 22, foi ao ar o 22º episódio de MasterChef Brasil 2024, na categoria de cozinheiros amadores. O programa foi marcado por tensão, já que quase todos os participantes da edição foram parar na eliminação, onde apelaram para a fé durante uma prova de confeitaria.

O desafio da eliminação chegou a ser chamado de “filme de terror” pela apresentadora Ana Paula Padrão e consistia em um sanduíche de sorvete.

Muita fé e desespero

Como era de se esperar em uma prova de sobremesa, os competidores ficaram desesperados. “Vou levar para a geladeira e vai ter que dar certo. Em nome de Jesus Cristo”, afirmou Andréia. Pâmela não perdeu tempo em aproveita a deixa da colega: “Amém, Senhor!”.

José Roberto, que estava nervoso com sua a receita, também pediu aos ‘céus’ por um milagre, já que os sorvetes de nenhum dos cozinheiros estava endurecendo. “Erguei as mão e dá glória a Deus”, disse. Ao colocar sua massa para assar, ele ainda completou: “Em nome de Jesus”.

Como foi o último episódio?

Durante a primeira prova, ex-competidores do reality disputaram com os participantes atuais em um desfio específico. As receitas escolhidas foram justamente aquelas que retiraram os ex-jogadores da disputa. Em uma espécie de duelo entre os antigos e os mais novos, venceram os competidores que apresentaram os melhores pratos. Os participantes atuais que perderam o desafio foram direto para a prova de eliminação.

Prova de eliminação

Sanduíche de sorvete com cookie Foto: Rodolfo Regini

A prova de eliminação envolveu muita habilidade dos participantes no preparo dos sanduíches de sorvete, que nada mais são do que dois biscoitos recheados com sorvete. Porém, no caso dos cozinheiros amadores do MasterChef, envolvia cookies e recheios feitos desde o início.

Vinícius foi o eliminado da vez e deixou o MasterChef Brasil 2024 depois de não conseguir entregar o que foi pedido pelos jurados Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo.