Da barraca em feira à premiação: O segredo dos pastéis que conquistaram São Paulo

Muitos afirmam que o pastel possui um encanto mágico que nenhum outro petisco, por mais saboroso que seja, consegue replicar. Para aqueles que já visitaram uma feira para as compras semanais e acabaram relaxando em uma barraquinha de pastel, conhecem o prazer de saborear uma massa crocante recheada com um tempero delicioso. Pensando nisso, o Paladar foi atrás das duas pastelarias mais premiadas, confira:

Pastel da Maria

A imigrante japonesa Kuniko Yonaha, conhecida como Maria, chegou ao Brasil aos 11 anos em 1963. Ela frequentou a escola apenas até a segunda série do Ensino Primário, pois precisou interromper os estudos para cuidar da irmã mais nova enquanto os pais trabalhavam em um empório.

Aos 14 anos, seus pais abriram uma barraca de pastel em Taboão da Serra. Assim, Maria assumiu uma rotina agitada, preparando os recheios e a massa dos pastéis até tarde da noite, acordando de madrugada para montá-los e voltando para a feira logo em seguida.

Atualmente, o estabelecimento ‘Pastel da Maria’ está operando em duas lojas, localizadas em Pinheiros e Casa Verde, além de participar de seis feiras diferentes. No bairro do Pacaembu, o renomado pastel está disponível às terças, quintas e sábados. Em Santana e no Parque Novo Mundo, a barraca está presente somente aos sábados. Em Osasco, é possível encontrá-la às terças, quintas e sábados, enquanto na Mooca, ela está disponível aos domingos. Todas as feiras funcionam das 07:00 às 14:30.

PUBLICIDADE

Pastelaria Yoka

Estabelecida em 1996 pelo Sr. Takashi Yokoyama, a Pastelaria Yoka é uma empresa familiar de longa tradição. Hoje em dia, a liderança da pastelaria está nas mãos de Luisa Yokoyama e Jobson Ohno, filha e neto do Sr. Takashi.

A casa, que fica na Rua dos Estudantes, 37, já foi premiada duas vezes como “o melhor pastel da cidade”, em 2008 e 2010, pela revista Época São Paulo.

Luisa destaca como principal característica da Yoka que oferece mais de 23 variedades de recheios, tanto doces quanto salgados. Segundo a proprietária, os sabores mais apreciados da pastelaria incluem carne com ovo perfeito (R$ 25), polpa de palmito com atum (R$ 17) e escarola refogada com mussarela (R$ 14,50).

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!