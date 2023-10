Quem já foi à feira fazer as compras da semana e acabou sentado numa barraquinha de pastel, sabe o quão delicioso é saborear uma massa crocante repleta de recheio bem temperado. Seja de palmito, queijo ou carne, o pastel é considerado por muitos um patrimônio da culinária paulista e pode ficar ainda mais saboroso caso acompanhe um molhinho de pimenta ou vinagrete.

Há quem diga que o pastel tem um toque mágico que nenhum outro quitute, por melhor que seja, consegue reproduzir. Justamente por isso, fomos atrás de duas pastelarias que vale a pena conhecer em São Paulo, seja pela história do local, pelos prêmios ou pelos sabores inovadores e deliciosos. Confira:

Pastel da Maria

A japonesa Kuniko Yonaha, que hoje todos conhecem como Maria, veio para o Brasil em 1963 com apenas 11 anos. Frequentou a escola até a segunda série do antigo Ensino Primário, mas interrompeu os estudos para cuidar da irmã caçula enquanto os pais trabalhavam em um empório.

Quando Maria tinha 14 anos, seus pais mudaram de ramo e montaram uma barraca de pastel em Taboão da Serra. Sua rotina era um tanto quanto agitada: voltava da feira, fazia os recheios dos pastéis e a massa até às oito da noite e acordava de madrugada para montar os pastéis. Quando terminava, já estava na hora de ir de novo para a feira.

Kuniko Yonaha, mais conhecida como 'Maria', é dona de uma das pastelarias mais famosas de São Paulo Foto: Pastel da Maria

Depois de alguns anos, Maria montou sua própria barraca na Praça Charles Miller, zona oeste de São Paulo. Em 2009, quando ganhou o prêmio de melhor pastel de São Paulo pela prefeitura, o negócio se expandiu rapidamente. Na época, a barraca virou lojas, escritório e até uma fábrica.

‘’Depois do concurso, o negócio virou de tal maneira que eu me sentia o próprio Neymar. Tinha muitos holofotes, todos os jornais, TV´s e rádios queriam conversar comigo’', conta Maria.

A empreendedora chegou a vender sete franquias do ‘Pastel da Maria’ mas não gostou do resultado que elas produziam. Foi aí, pensando totalmente na qualidade dos pastéis, que Maria comprou de volta as franquias e as encerrou.

Pastel da Maria Foto: Pastel da Maria

Atualmente, o ‘Pastel da Maria’ opera com duas lojas (Pinheiros e Casa Verde) e em seis feiras diferentes. No Pacaembu, o famoso pastel marca presença às terças, quintas e sábados. Em Santana e no Parque Novo Mundo, a barraca fica disponível apenas aos sábados. Em Osasco, às terças, quintas e sábados e na Mooca, aos domingos. O horário de funcionamento de todas as feiras é das 07:00 às 14:30.

Pastelaria Yoka

Fundada em 1996 pelo Sr. Takashi Yokoyama, a Pastelaria Yoka é uma tradicional empresa familiar, que se diferencia pela preservação de um antigo processo de preparação artesanal dos pastéis. Atualmente, a pastelaria é comandada pela filha e pelo neto do Sr. Takashi, Luisa Yokoyama e Jobson Ohno.

A casa, que fica na Rua dos Estudantes, 37, já foi premiada duas vezes como “o melhor pastel da cidade”, em 2008 e 2010, pela revista Época São Paulo.

Pastelaria Yoka Foto: Yoka

Para Luisa, o diferencial da Yoka é a enorme variedade de pastéis que está à disposição do cliente. São mais de 23 tipos de recheio, entre doces e salgados. Ainda segundo a proprietária, os melhores sabores da pastelaria são os de carne com ovo perfeito (R$ 25), polpa de palmito com atum (R$ 17) e escarola refogada com mussarela (R$ 14,50).

Questionada sobre o segredo do pastel perfeito, Luisa é sucinta: ‘’A gente tem que tomar muito cuidado com cada detalhe. Claro que a receita é essencial, né? Mas no geral, é importante atenção para que tudo tenha padrão de excelência. E acho que a gente deve fazer qualquer produto com dedicação e carinho sempre. A gente vai melhorando, o importante é estar melhorando sempre, né?’’.