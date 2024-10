Vai pedir delivery de comida japonesa? Confira o top 3 melhores de SP, segundo especialistas

Em São Paulo, o que não faltam são opções para você comer um delicioso japa! A melhor parte é que, a maioria conta com sistema delivery para você aproveitar sua comida japonesa sem deixar o conforto da sua própria casa.

Além disso, por conta da versatilidade de estabelecimentos espalhados pela capital, você consegue comparar preços, localidade, sistema de delivery, cardápio e muito mais. Contudo, para te ajudar na hora da escolha, o Paladar selecionou três ótimos restaurantes.

Dentre os nomes escolhidos estão: Sushimu, comandando pelo Jun Murakami, By Koji do chef Koji Yokomizo e Watanabe dos chefs Denis Watanabe e Eduardo Takeshi. Confira mais detalhes:

Sushimu

PUBLICIDADE

Sushimu apresenta um formato moderno, que funciona apenas via delivery, mantendo a alta qualidade e resgatando histórias familiares em cada receita. Saiba mais detalhes neste link.

By Koji

Com duas casas em São Paulo, a marca traz para o público requintes da mais tradicional gastronomia japonesa ao mesmo tempo que emprega elementos contemporâneos na cozinha. Os destaques do By Koji ficam para o Temakizushi Ikura.

Watanabe

PUBLICIDADE

Por fim, o Watanabe foi inspirado pelos endereços mais famosos da América e ganhou toques autênticos dos chefs Denis Watanabe e Eduardo Takeshi, que vêm investindo nos pratos quentes para se destacar.

Qual o melhor shoyu do mercado?

Agora que você já sabe onde pedir sua comida japonesa por delivery, você precisa escolher o melhor shoyu do mercado. O Paladar ao lado de um time de especialistas testou 14 marcas para descobrir qual era a destaque dentre elas. No pódio ficaram: MN Food, Kikkoman e Arrifana.

MN Food

PUBLICIDADE

Como a favorita do teste, indicamos esse shoyu orgânico como uma opção para você usar. Segundo os especialistas, ele é elaborado com fermentação natural, o molho contém apenas quatro ingredientes: soja e trigo orgânicos, água e sal marinho.

Com coloração mais clara, tem boa textura e um agradável aroma fermentado. Na boca, tem sal na medida e sabor de umami. Também harmonizou muito bem com o sashimi de atum. Saiba mais neste link.