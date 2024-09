Saiba onde pedir delivery de pasta fresca em São Paulo

O delivery se expandiu globalmente, incluindo diversos tipos de culinária, como as pastas, comuns na Itália. Em São Paulo, Shihoma Deli é um restaurante que se destaca ao oferecer uma versão autêntica e exclusiva para quem deseja consumir pasta fresca no conforto de casa.

Localizado na Vila Madalena, o Shihoma Deli criou como um sistema de delivery chamado Pasta do Norte ao Sul, em que assinantes recebem, a cada duas semanas,, por um período de sete semanas, diferentes opções de massas para duas pessoas.

Esse tipo de delivery, que é uma novidade, acompanha as produções autênticas preparadas de modo artesanal pela casa e utilizando ingredientes típicos locais, tudo com inspiração na culinária italiana.

Dá para provar, por exemplo, o Carnedelli alla Trentina, à base do pão amanhecido da casa, queijo tulha, speck artesanal e ervas ou o Pisarei e faso, uma massa do Shihoma com feijão rajadinho e pancetta. Leia o conteúdo completo aqui para descobrir mais detalhes e saber como fazer a assinatura.

Prato Carnedelli alla Trentina do restaurante Shihoma Deli. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Melhores restaurantes italianos de São Paulo

Caso você queira explorar além da pasta e conhecer mais da culinária italiana, pode conferir quais restaurantes italianos em São Paulo valem a visita. Chefs fizeram indicações ao Paladar englobando tanto locais com uma proposta tradicional, quanto aqueles que priorizam um toque de modernidade. Veja o conteúdo completo.

Receitas com pasta

Pasta fredda mediterrânea

Você também pode se arriscar na cozinha e preparar essa pasta fredda mediterrânea em casa, com o macarrão tipo gnochetti que leva aliche, azeitonas pretas, dois tipos de tomates e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Macarrão tipo gnochetti com dois tipos de tomate, azeitonas pretas e aliche Foto: Prof. Miguel Valione Junior | Anhembi Morumbi

Pasta fredda com tomate cereja, anchovas e ervas

Outra opção de receita além do delivery de pasta fresca é a pasta fredda com tomate cereja, anchovas e ervas. Essa receita fácil pode ser complementada por uma ricota suave ralada. Veja a receita completa aqui.