Descobrimos qual é a 3ª melhor marca de azeite extra virgem do mercado

O conteúdo de Chris Campos revela mais um dos testes promovido pelo Paladar no ano passado, com ajuda de especialistas. Neste caso, em terceiro lugar, na avaliação das melhores marcas de azeites extra virgem do mercado, ficou a Cocinero.

De produção argentina, o óleo vegetal se consagrou no pódio por causa das suas particularidades suaves no sabor. Já o conjunto do aroma não agradou tanto: fermentado e com evidência em frutado, conforme os jurados.

Assim como nas demais degustações, os produtos foram avaliados sem identificação. Para isso, foram selecionadas 20 marcas disponíveis no mercado, com o preço de até 70 reais. Leia a matéria completa.