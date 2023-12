Café moído e torrado: qual é a segunda melhor marca do mercado?

O café é uma das bebidas mais consumidas entre os brasileiros e uma das mais populares do mundo inteiro, o que justifica a enorme variedade do produto nas prateleiras dos supermercados. É possível encontrá-lo em cápsulas; em sachês, pronto para ser diluído em água ou leite, em grãos, embalado à vácuo, entre outras versões.

E entre tantas opções, escolher um que ofereça qualidade em aroma, textura e sabor por um preço que valha a pena o investimento pode ser um desafio. Foi pensando nisso que o Paladar reuniu um time de jurados especialistas para testar 11 marcas diferentes de café na versão moída e torrada.

A avaliação foi feita às cegas e levou em consideração aspectos que conferem um bom café, de acordo com os jurados, que são: toque macio na boca, encorpado, naturalmente doce, com pouco amargor além do inerente à cafeína e acidez que faz salivar no final.

Ao final da degustação, concluiu-se que a segunda melhor marca de café moído e torrado do mercado é a Mellita, logo atrás do Três Corações. O produto garantiu posição de destaque no ranking por prover notas muito sutis de doçura e acidez, leve aroma de frutas secas com chocolate ao leite e rapadura, mas ao mesmo tempo de palha. “Tem potencial”, afirmam os especialistas, “agrada a quem gosta de um café coado menos intenso”.

Confira o ranking completo e os detalhes da avaliação dos jurados na matéria ‘Qual o melhor café moído e torrado do mercado? Paladar testou 11 marcas’, por Danielle Nagase, disponível aqui.