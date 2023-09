Descubra a origem do alfajor; será mesmo que ele é da Argentina?

O alfajor, amplamente reconhecido como uma delícia sul-americana, tem raízes que se aprofundam em tradições culinárias mais antigas.

Acredita-se que sua inspiração venha de uma sobremesa chamada Al Hasu, que era feita com ingredientes que lembram muito os do alfajor que conhecemos hoje. Esta sobremesa era composta principalmente de massa de amêndoas, açúcar e mel, uma combinação que permanece popular em muitas culturas ao redor do mundo.

Ao longo dos anos, o alfajor evoluiu e incorporou novos ingredientes e técnicas, tornando-se o doce amado que é hoje. Ao experimentar um alfajor, você não está apenas saboreando um doce, mas também mergulhando em séculos de história culinária. Descubra a sua origem na matéria do Paladar.

Receitas testadas e aprovadas

