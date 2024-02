Descubra a origem do Bolo Rei e a tradição por trás do Mardi Gras

O Bolo Rei é uma prova de como a gastronomia pode se entrelaçar com a cultura e conservar tradições, como a Epifania e o Mardi Gras.

Originalmente, o doce está ligado à crença católica dos magos visitantes que presentearam Jesus, 6 de janeiro. Mas a variedade desta celebração se estendeu as comemorações do Carnaval americano, com o Bolo Rei se tornando comum também nessa época.

Um aspecto notável é que as características principais do doce estão diretamente ligadas a essas duas festas tradicionais, como o formato que lembra uma coroa e as cores vibrantes do glacê, segundo o portal Eater.

A massa macia começa a ser comum nas mesas durante Epifania e só deixa de ser uma presença constante até antes da quarta-feira de cinzas. Em algumas versões, é considerado um símbolo de sorte encontrar miniaturas de bonecos bebês no interior do doce.