Descubra como a cachaça se tornou símbolo nacional

A cachaça, também popularmente conhecida como “pinga” no Brasil, é uma bebida destilada feita a partir da cana-de-açúcar com características próprias. As informações são do National Geographic.

A bebida tem variação de 38% a 48% de álcool, segundo a regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (Mapa).

Sua origem é datada do início da colonização do país. O Instituto Brasileiro da Cachaça atribui o ano exato de 1516 para a primeira destilação de cachaça.

Apesar disso, a cachaça só se tornou um produto com indicação geográfica controlada como “Cachaça do Brasil” em 2001, pelo decreto 4.062 do governo federal. Desde então, somente a bebida produzida em solo brasileiro e seguindo certos critérios pode receber essa denominação.

De acordo com o Anuário da Cachaça publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (Mapa), a cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 48% em volume, a 20ºC, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, podendo ser adicionada de açúcares até seis gramas por litro (≤ 6g/L de açúcar).

