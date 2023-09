Especialistas testam e elegem a melhor cachaça do mercado

Popularmente chamada de “branquinha” por sua transparência, a cachaça é uma bebida originada nas terras brasileiras que teve um destaque enorme no cenário econômico entre os séculos XVI e XVIII.

Fundamental na receita da famosa caipirinha, o produto tem um teor alcoólico de 38% a 48%, podendo ser produzido em alambiques ou em grandes indústrias, resultando em uma grande variedade de marcas prontas para serem consumidas nas prateleiras dos supermercados, com tamanhos, qualidades e preços para todos os paladares e bolsos.

A equipe do Paladar resolveu fazer um teste às cegas de cachaças que custam até R$ 100. Para isso, reuniu os especialistas Ale D’Agostino, Nina Bastos, Maurício Porto, Mauricio Maia e Felipe Jannuzzi, que juntos avaliaram 13 marcas diferentes em questões de sabor, aparência, aroma e visão geral.

Os resultados do teste deram o maior destaque para a Santo Grau Paraty, dividindo o pódio com a Weber Haus e a Chico Mineiro - que ficaram em 2º e 3º lugar, respectivamente. A campeã do ranking é apresentada em uma garrafa e 750ml por aproximadamente R$ 70 e conquistou os jurados por ser uma bebida elegante, com maior complexidade de sabores e sabor amanteigado no final. O visual bonito também contou pontos, assim como o aroma suave e levemente adocicado de cana.

Confira quais foram as impressões do júri acerca das outras cachaças avaliadas - que incluíram uma das mais baratas, Corote - na matéria completa disponível aqui.

