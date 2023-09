Conheça 5 receitas que usam a cachaça como ingrediente

Você sabia que o dia 13 de setembro comemora o Dia Nacional da Cachaça? Historiadores afirmam que a data marca a oficialização do veto da produção e venda do produto no Brasil Colônia, que deu origem a uma das primeiras revoltas contra a Coroa Portuguesa, chamada de Revolta da Cachaça.

Essa importante bebida nacional chegou a protagonizar o ciclos econômicos entre os séculos XVI e XVIII, e é extremamente versátil, fazendo parte de famosos drinques como a caipirinha e também compondo receitas doces e salgadas, podendo ser utilizada para amaciar carnes, marinar, flambar e até mesmo conferir mais sabor legumes, doces e frutos do mar.

Foi pensando em todo o potencial que a aguardente brasileira pode oferecer que o Paladar separou 5 receitas de pratos cujo uso da cachaça no preparo torna tudo ainda mais delicioso. Aprenda a fazer bolo, torresmo, sorvete e muito mais acessando aqui.