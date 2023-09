Descubra o que Post Malone exigiu para comer e beber no camarim do The Town

O The Town terá início no próximo sábado (2 de setembro), e os artistas já estão se instalando no Brasil. Entre as primeiras atrações, o headliner Post Malone já se apresenta no primeiro dia. O cantor está de volta ao Brasil após se apresentar em 2022 no Rock In Rio, e na ocasião pediu alguns itens inusitados e custosos para a produção do festival colocar em seu camarim.

Para o The Town, o cantor manteve alguns dos pedidos e aumentou a quantidade de exigências feitas para os bastidores do festival. Em entrevista à Folha de São Paulo, Ingrid Berger, que cuida da organização dos camarins do evento, revelou que o artista pediu, assim como em 2022, as balas de jujuba importadas “Jelly Belly Fish”, que são difíceis de se encontrar aqui no Brasil.

Berger também ressaltou que os pedidos aumentaram de tamanho: agora, o artista pediu 5 garrafas de tequila e 400 copos de plástico para realizar o jogo beerpong, clássico das universidades americanas. A organizadora também afirmou que a banda de Post Malone também solicitou alguns itens inusitados, como beef jerky, um produto de carne seca tipicamente americano.

O The Town vai ocorrer no autódromo de Interlagos, e você pode conferir aqui onde comer de madrugada após sair do festival.