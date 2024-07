Descubra os segredos do catchup caseiro perfeito

O catchup é um dos condimentos mais populares do mundo e o acompanhamento perfeito do hot dog e do hambúrguer.

Apesar de ser encontrado facilmente nos supermercados, você pode preparar o seu próprio catchup em casa. Ao Paladar, o chef Lierson Mattenhauer, da hamburgueria Tradi, contou os segredos para preparar esse molho sem qualquer problema. Confira abaixo:

Ingredientes

Tomate

Um dos pontos principais é o uso dos ingredientes. Vale lembrar que a base para qualquer catchup são o tomate, vinagre, sal e açúcar. Mas todos os ingrediente precisam ser de qualidade e bem frescos para que o molho fique perfeito.

Temperos

Temperos e pimentas.

Em relação aos temperos, ajudam a dar sabor o pimentão vermelho, pimenta, salsão, cebola branca, cebolinha, salsinha, limão e azeite.

Validade da receita caseira

Catchup

Por ser um molho feito com ingredientes frescos e não industrializados, o catchup caseiro dura em média sete dias, pois não contém nenhum conservante. Por isso, o preparo da receita deve ser feito no mesmo dia ou perto de quando será consumido.

catchup saudável



Para deixar o seu catchup mais saudável, você pode fazer algumas trocas nos ingredientes. Ao invés de usar o açúcar refinado e sal branco, use o açúcar mascavo e o sal do himalaia. Outra boa dica é usar vinagre de maçã, que é mais indicado em dietas saudáveis.

Receita de catchup tradicional

Ketchup pode ser gastronômico e caseiro.

Agora que você já sabe os segredos para preparar o catchup caseiro perfeito, confira o passo a passo da para não errar no preparo. Veja a receita completa aqui.