Descubra quais são as comidas favoritas de Bruno Mars

Bruno Mars estará no The Town, festival que ocorre em setembro no Autódromo de Interlagos, e revelou em entrevista ao Just Jared quais são os seus pratos favoritos, e também se tem algum dom culinário.

O aclamado cantor havaiano, que tem emplacado hits de sucesso ao longo de mais de uma década, tem uma rica herança cultural que influencia seu paladar.

Bruno Mars. Foto: Atlantic Records

Com raízes de pai porto-riquenho e mãe filipina, Bruno compartilhou que seus pratos prediletos são Frango Adobo e Arroz Espanhol, uma deliciosa combinação de arroz amarelado com pimentas, azeitonas e outras especiarias.

Quando indagado sobre suas habilidades na cozinha, Mars respondeu com uma pitada de humor, afirmando: “Eu posso fazer pop tarts [um biscoito simples que é pré-cozido e recheado]. Aprendi muito com minha mãe”.