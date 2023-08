Post Malone é o rei do delivery e já gastou dezenas de milhares em biscoitos

O cantor premiado Post Malone é conhecido não apenas por seus hits musicais, como Circles de 2019, mas também por seu apetite voraz. As informações sao do E! News.

Em 2018, a empresa Postmates, que realiza pedidos de delivery, divulgou que Malone encomendou quase 3000 itens em mais de 660 pedidos, distribuídos por 52 cidades diferentes nos Estados Unidos. Ele ostenta o título de cliente número 1 da empresa.

Malone gastou impressionantes 8 mil dólares (equivalentes a R$ 39.632,80 na cotação atual) apenas em biscoitos da rede de fast-food Popeyes. Seu histórico de pedidos também inclui frequentes solicitações ao Burger King e KFC, além de estabelecimentos não disponíveis no Brasil, como Panda Expresso, Pinkdot e Chick-fil-A. No último, seu pedido favorito é um sanduíche de frango picante, conforme relatado pela ENews.

Post Malone será uma das principais atrações do festival musical The Town, que ocorrerá em setembro deste ano em São Paulo, no Autódromo de Interlagos.