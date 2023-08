Descubra qual é o prato favorito de Liam Payne

O cantor Liam Payne, ex-integrante da banda britânica One Direction, segue em carreira solo desde 2017 e vem emplacando grandes hits musicais como “Polaroid Familiar” e “Strip That Down”. Em setembro deste ano ele virá ao Brasil com nova turnê através do festival The Town.

Em 2013, quando ainda cantava em conjunto com Harry Styles, Zayn Malik, LouisTomlinson e Niall Horan, Liam contava com Sarah Nicholas, chef contratada para cozinhar versões mais saudáveis dos pratos favoritos da banda, usando ingredientes naturais e orgânicos.

Segundo a CapitalFM, a chef revelou ao Daily Star que bife com vegetais e bacon é uma das refeições prediletas de Liam em turnês, e a equipe do Paladar não poderia deixar de reunir algumas sugestões de receitas parecidas. Confira logo abaixo!

Uma das comidas favoritas de Liam Payne durante as turnês é bife com legumes e bacon. Foto: Instagram/@ liampayne

4 vegetais que combinam com churrasco

PUBLICIDADE

Saiba quais vegetais são ótimos para grelhar na brasa e harmonizar com carnes, de acordo com as dicas do chef Chico Mancuso. Acesse a matéria aqui.

Mandioquinha grelhada com alho-poró Foto: Chico Mancuso

5 receitas rápidas na AirFryer para deixar seus vegetais crocantes e saborosos

Bru Calderon, chef da Mondial Eletrodomésticos ensina algumas receitas simples e saborosas de vegetais na fritadeira elétrica. Veja aqui.

Mix de vegetais Foto: Giulia Cucio

PUBLICIDADE

Aprenda a fazer carne na AirFryer

A AirFryer também pode ser uma grande aliada na hora de fazer carnes. Saiba como fazer bife, espetinhos, cupim e outras carnes no ponto certo de suculência e maciez acessando aqui.

Maminha na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Passo a passo para fazer bacon em casa

Você sabia que até mesmo as peças de bacon podem ser feitas em casa? Confira as instruções da receita de Daniel Silveira aqui.

PUBLICIDADE