Desperdício de comida é ruim para o bolso e o ambiente

É uma tentação comprar produtos bem mais baratos, portanto mais acessíveis, que estão próximos do prazo de validade. Se está em dúvida, considere se os produtos serão consumidos dentro do prazo de validade. Além de pesar menos no bolso, a oferta desses produtos tem outro benefício: ajuda a combater o monumental desperdício de alimentos em um país no qual milhões de pessoas ainda passam fome ou se alimentam mal.

Foto: Omar Freire/ Imprensa MG

Há empresas, inclusive, que comercializam, por aplicativo, produtos próximos ao vencimento, com descontos que podem chegar a 50% do preço original. Em alguns casos, o consumidor pode comprar via app produtos em sacola-surpresa.Apesar das campanhas e das matérias que alertam para o desperdício de alimentos, até hoje a maioria das pessoas descarta cascas, talos, folhas e sobras. Além disso, frutas e legumes aptos para consumo são jogados fora por questões de aparência, ou seja, porque têm marcas ou manchas.A desatenção com relação aos prazos de validade também é outro fator que contribui para o desperdício de comida. É por isso que, às vezes, notamos um pão mofado esquecido em uma gaveta, ou um leite estragado na geladeira.O 'pão dormido' pode virar torrada, ou ser usado em receita de pudim, para empanar salgados e bifes, em almôndegas e sopas. Cascas de legumes podem virar chips. Talos são bons recheios. Cascas de frutas podem se transformar em geleias, doces ou farinhas.Jogar comida fora, quando ainda pode ser consumida, é desperdício de dinheiro, além de uma afronta a quem não tem condições de se alimentar direito, e agride o meio ambiente.Vamos começar a semana fazendo uma boa gestão dos alimentos em casa?