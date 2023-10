Brasil é um dos países que mais desperdiçam comida no mundo

Apesar de ser um dos líderes mundiais na produção de grãos, carnes, aves e laticínios, o Brasil também apresenta um dos mais elevados índices globais de desperdício de alimentos. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o país está classificado como o décimo na lista dos maiores desperdiçadores de comida. Anualmente, cada cidadão brasileiro joga fora cerca de 60 quilos de alimentos em perfeito estado para consumo.

O Brasil registra uma perda anual de R$ 1,3 bilhão somente em frutas, legumes e verduras. No entanto, 75% das pessoas acreditam que a principal causa do desperdício de alimentos é a população. Para proprietários e trabalhadores de empresas do ramo alimentício, a percepção errônea é compartilhada por 66%, que culpam os cidadãos.

Segundo o Metrópoles, enquanto a média indica que cada brasileiro joga fora aproximadamente 60 quilos de alimentos por ano, milhares de indivíduos enfrentam a fome no país. De acordo com uma pesquisa divulgada pela ONU em julho deste ano, 21 milhões de brasileiros não têm acesso a alimentos diariamente, e 70,3 milhões estão em situação de insegurança alimentar. O relatório também revela que há 10 milhões de pessoas desnutridas no país.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!