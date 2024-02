Descubra qual é a melhor cachaça branca do mercado

A Santo Grau Paraty tornou-se a campeã entre as marcas de cachaça branca disponíveis no mercado, segundo um time de especialistas convidados do Paladar. O produto se destacou principalmente pelos sabores, visual e aroma -critérios fundamentais para o resultado.

Segundo a matéria de Chris Campos, a degustação ocorreu sem que as 13 amostras fossem identificadas. Todas essas cachaças são adequadas para o consumo puro ou complementam drinques.

A marca conquistou pontos dos jurados por apresentar aroma levemente adocicado e boa aparência visual, além do sabor com nuances amanteigadas ao final. Leia o conteúdo completo.