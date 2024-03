Descubra qual prato é considerado o melhor da América do Sul, segundo TasteAtlas

Recentemente, o TasteAtlas publicou um novo ranking com as 100 melhores comidas sul-americanas e por, muito pouco, o Brasil não ficou em primeiro lugar.

O grande alimento vencedor foi a lechona, da Colômbia, que consiste em um porco inteiro assado recheado com cebola, ervilha, batata, ervas frescas e temperos diversos. O porco é assado por muito tempo até que a carne fique macia e suculenta.

Por produzir até 100 porções, esse prato costuma ser preparado para comemorações e festividades. A iguaria colombiana pode ser encontrada em vários restaurantes no país.

A picanha, do Brasil, foi considerada a segunda melhor comida. “No Brasil todo churrasco tem picanha, e todas as melhores churrascarias trazem picanha em seu cardápio”, destacou a plataforma.

Como funciona o TasteAtlas?

PUBLICIDADE

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.