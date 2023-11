Descubra qual região da Europa é considerada a capital mundial do azeite

Há quem pense que azeite é tudo igual, ainda mais olhando uma plantação de árvores de azeitona em um campo amplamente aberto. Mas a verdade é que o alimento está além muito do sabor, porque também se destaca por formatos, cores e tamanhos, por exemplo.

A convite da associação interprofissional de Azeites da Espanha, o Paladar pôde visitar Jaén, em Andaluz, região que é responsável por 20% da produção mundial de azeite por meio das mais de 66 milhões de oliveiras espalhadas em plantação.

Pensando nesse contexto, um dos destaques é a Picual, o tipo de azeitona que é mais plantado na localidade, com um sabor que dá picância ao azeite. A sensação, por sua vez, é diferente da Hojiblanca, que apresenta na boca uma quantidade maior de amargor, sem deixar de lado o suave.

Assim, é possível entender que, dependendo da variedade da azeitona, você pode saborear diferentes gostos principalmente no suco, fora a diversidade de tamanhos, cores e também formatos.

Além disso, Jáen conta com três tipos de produção, incluindo pequenas, responsáveis exclusivamente pelo azeite premium, cooperativas, com destaque para o maior volume de quantidades e, por fim, as empresas familiares, disponíveis principalmente pelas variedades de azeite.

Dá para imaginar? Se você gostaria de saber mais da localidade, acesse a matéria do repórter Matheus Mans, do Paladar, que conversou com profissionais envolvidos na produção e apresentou detalhes.

