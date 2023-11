Especialistas testam e elegem o 2º melhor azeite extra virgem por menos de R$ 70

Há algum tempo os brasileiros que podem consumir azeite se habituaram a usar o produto no lugar do óleo na hora de cozinhar. Pensando nisso, o Paladar convidou jurados para avaliar os melhores azeites extra virgens para cozinhar, encontrados nas prateleiras do supermercado por até R$ 70.

O teste foi realizado às cegas e os jurados receberam amostras dos 20 azeites de uma só vez. Para eles, a segunda melhor marca foi a O.LIVE & CO (Chileno).

O azeite apresentou picância como o fator mais marcante do produto, considerado de sabor potente pelos jurados. (A garrafa com 500 ml sai por R$ 39,88).

Para saber o ranking com todos os azeites, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

