Nem complicado, nem sem graça: descubra como preparar o feijão perfeito

Versáteis e nutritivos, os feijões são protagonistas na culinária de diversas culturas ao redor do mundo. De sabor marcante e rico em proteínas, eles vão além do acompanhamento, sendo base para pratos tradicionais e inovadores. Dentre as possibilidades que esses grãos oferecem, podemos nos beneficiar desde o tradicional feijão cozido até sopas, ensopados, saladas e até mesmo hambúrgueres vegetarianos.

No Brasil, esse sucesso também ganha força. Não existe nada mais brasileiro do que comer o bom e velho arroz com feijão. Porém, existem categorias que dividem os feijões entre os estilos que formam ou não caldo. No primeiro caso, destacam-se o feijão carioca e o feijão preto. Enquanto isso, entre aqueles que não formam algum tipo de caldo, encontram-se o feijão fradinho e o feijão manteiguinha.

Outra dica é estar atento na hora da escolha dos grãos. É necessário selecionar aqueles que aparentam estar brilhantes, pois a opacidade, a curvatura ou qualquer coloração inadequada indica que estão velhos e devem ser descartados, logos depois é só emergir na água.

Durante o cozimento, especialista recomenda adicionar água, folhas de louro e temperos, deixando o sal para o final, evitando que os grãos se desfaçam.

Por fim, para evitar que o feijão fique muito mole ou duro, é crucial acertar a proporção de água na panela de pressão e não adicionar sal antes do cozimento.

Receitas

Como fazer feijão

Na hora de fazer o feijão, além da escolha dos grãos que já orientamos acima, outros fatores assustam os cozinheiros, como a panela de pressão. Mas, não se preocupe é fácil de aprender. Inclusive, a chef Janaína Rueda, do Bar da Dona Onça deu algumas dicas. Confira

Se você temperar o feijão apenas com alho (e não com cebola), ele dura mais congelado e na geladeira. Se quiser colocar bacon, paio ou alguma outra carne para temperar, coloque-a para cozinhar junto com o feijão, a água e as folhas de louro na panela de pressão. Se não tem prática com a panela de pressão, não mexa nela enquanto ela estiver liberando a pressão. Deixa-a descansar até parar de chiar.

Feijão tropeiro

Feijão tropeiro Foto: Divino Fogão

Essa outra sugestão de feijão é também muito simples de fazer. Com alguns ingredientes e um passo a passo completo, você vai resgatar sabores da culinária mineira. Saiba mais neste link.