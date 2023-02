Procurando um prato rápido e gostoso para o dia a dia? Então, faça essa receita de feijão com carne moída e legumes do chef Melchior Neto. Com sabor incrível e preparo fácil, esse prato é saudável e demora apenas 30 minutos para ficar pronto.

Para que a sua receita fique perfeita, junte o feijão cozido e o caldo do cozimento com os legumes e a carne moída em uma panela. Dessa forma, o sabor vai ficar mais acentuado e bem distribuído.

