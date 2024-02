Experimente fazer isso no feijão e veja a diferença

O processo de preparo do feijão começa com a seleção cuidadosa dos grãos, seguido por um período de imersão em água fresca. O chef Marco Aurélio Sena destaca a importância de higienização e aconselha deixar os grãos de molho por 8 a 12 horas, trocando a água no meio do processo.

Durante o cozimento, ele sugere adicionar água, folhas de louro e temperos, colocando o sal apenas no final para evitar que os grãos se desmanchem.

Para escolher os grãos, Sena recomenda comprar marcas confiáveis, optando, se possível, pelo feijão orgânico, e descartar grãos quebrados ou furados. A proporção ideal de água para feijão é de cerca de 3 a 4 xícaras de água para cada xícara de feijão, cozinhando em panela de pressão por aproximadamente 15 minutos.

Quanto aos temperos, o chef sugere alho, cebola, legumes como beterraba, cenoura e abóbora, e destaca a páprica, tanto doce quanto defumada, e a folha de louro. Para acelerar o processo, ele aconselha deixar o feijão de molho por 12 horas e trocar a água durante o processo.

Para evitar que o feijão fique muito mole ou duro, é crucial acertar a proporção de água na panela de pressão e não adicionar sal antes do cozimento. Quanto aos acompanhamentos, Sena sugere carne seca, legumes ao vapor ou refogados, couve, farofa, e destaca a versatilidade do feijão em receitas como bolinho, salada, chilli e feijão tropeiro.